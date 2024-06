Conselho de Odontologia de MT divulga resultado de concurso; confira

CB Correio Braziliense

Candidato fazendo prova de concurso público - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O resultado do concurso do Conselho de Odontologia do Mato Grosso foi publicado nesta terça-feira (25/6), e pode ser checado no Diário Oficial da União — confira aqui. Com provas realizadas em abril, o certame ofertou 147 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e as outras 140, para a formação de cadastro de reserva.

O concurso selecionará candidatos para vagas de níveis fundamental (copeira), médio (assistente administrativo - fiscal, geral e TI) e superior (analista administrativo - financeiro e licitação) para atuar nas cidades de Cuiabá, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 3.793,67.