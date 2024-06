Concurso da Polícia Penal de Goiás; edital está próximo

CB Correio Braziliense

Governado do Piauí autoriza concurso público para policial penal - (crédito: Secom/Gov Piauí)

Interessados em seguir a carreira policial, essa é a hora de ligar o radar! O concurso da Polícia Penal de Goiás está próximo. Essa informação foi passada pelo diretor-geral do órgão, Josimar Pires, que concedeu uma entrevista nesta terça-feira (25/6) à rádio Bandeirantes de Goiânia.

O responsável pela Polícia Penal goiana detalhou que a banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) tem 45 dias para realizar a publicação do certame. Além disso, Josimar anunciou que o edital está no aguardo da publicação do decreto que regulamenta as etapas do concurso público.

Trecho da entrevista foi divulgado no perfil de Victor Gammaro, influenciador digital na área de concursos. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Gammaro (@victorconcursos)

Polícia Penal GO

A expectativa é que o certame da Polícia oferte 1.600 vagas para o cargo de policial penal, que exige nível superior de formação. O salário inicial da carreira é de aproximadamente R$ 5,7 mil, de acordo com o Portal da Transparência do Governo de Goiás. Ao fim da carreira, o valor pode chegar a mais de R$ 14 mil.