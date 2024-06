Receita Federal: deputado solicita contratação de fiscais para o RS

YR Yasmin Rajab

No ofício enviado ao Ministério da Defesa, o deputado pede a contratação temporária de fiscais ou a convocação de excedentes - (crédito: Shutterstock)

O deputado federal Lucas Redecker (PSDB/RS) enviou um ofício ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltando a necessidade de ações emergenciais no Rio Grande do Sul, após a situação de calamidade pública causada pelas chuvas.

No documento, o deputado pede a contratação temporária de fiscais ou a convocação de excedentes. "A situação requer medidas efetivas para implementação o mais breve possível", diz um trecho do ofício.

Redecker sustenta que o sistema hidroportuário do estado é o maior movimentador de cargas no Sul do país, movimentando cerca de 50 milhões de toneladas. "O porto tem reconhecimento pelo exportação de matéria - prima como couro, madeiras, carnes de gado, porco e frango, frutas, soja, milho entre outros itens de extrema importância."



No entanto, a carência de pessoal está prejudicando a liberação das importações, gerando despesas como armazenamento, aluguel de contêineres, taxas portuárias e, em consequência, reduz o tempo de vida dos produtos.



O Correio entrou em contato com o Ministério da Fazenda, mas ainda não teve resposta.