CNU: governo ainda não tem data para divulgar cronograma completo

FA Francisco Artur

O Distrito Federal foi a terceira unidade federativa com maior número de inscrições no CNU, com 261.591 mil inscritos - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) ainda não tem data de divulgação do cronograma completo. Por enquanto, estão marcadas apenas a publicação do cartão de inscritos, 7 de agosto, e as provas do certame, que será realizado no dia 18 de agosto.

Organizado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o CNU aconteceria no dia 5 de maio, mas devido à calamidade vivida pelo Rio Grande do Sul, o concurso foi adiado. Com a prorrogação do certame, mais de 2,65 milhões de inscritos farão as provas na nova data.

O Distrito Federal foi a terceira unidade federativa com maior número de inscrições, com 261.591 mil inscritos. O estados com maior número de inscritos é São Paulo, com 288.123 mil inscrições. O segundo é o Rio de Janeiro, com 274.160 mil pessoas previstas para fazer a prova.

Os dois cargos mais procurados são os de Técnico em Indigenismo (Funai) - Nível Médio (323.350 inscritos) e Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Região Nordeste) (IBGE) - Nível Medio (316.543 inscritos). O terceiro é o de Auditor Fiscal do Trabalho (MTE) - Auditoria e Fiscalização (315.899), seguido por Analista Técnico-Administrativo (AGU) - Graduação em qualquer área do conhecimento (297.114). Analista Técnico-Administrativo (MGI) - Graduação em qualquer área do conhecimento (288.859).