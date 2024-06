Concurso Novacap: consulta de local de provas está disponível

YR Yasmin Rajab

O certame oferta, ao todo, 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva - (crédito: Novacap/Divulgação)

Participantes do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), aos cargos de nível médio e técnico, podem conferir o local de aplicação das provas, marcadas para este domingo (30/6).

Os exames ocorrerão no turno da tarde, com duração de quatro horas. Os portões serão abertos às 12h45 e fechados às 13h45.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, além do comprovante de inscrição e o documento de identidade original.



São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos comandos militares, secretarias de Segurança Pública, institutos de identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de documentos expedidos pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e afins), passaporte brasileiro, Certificado de Reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público que valham como identidade, carteiras de trabalho, carteiras de identidade do trabalhador e carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto).

Enquanto isso, os concorrentes às vagas de nível superior, que fizeram a prova domingo passado, já podem acessar o gabarito preliminar do exame no site do Quadrix, banca organizadora.

Sobre o concurso

O certame oferta, ao todo, 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva. Entre as imediatas, 89 são vagas de nível superior e 31 são de nível médio e técnico.

Leia também: CGU solicita novo concurso com 550 vagas para auditor e técnico

Fazem parte do concurso as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior.



Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, a depender da carreira. Também são ofertados os benefícios de adicional de tempo de serviço, auxílio alimentação, auxílio cesta, auxílio creche, auxílio morte/funeral, auxílio saúde e auxílio transporte.