Ufop abre seleção para vaga de professor substituto em físico-química

CB Correio Braziliense

Estudo concursos livros - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), em Minas Gerais, abriu processo seletivo para preencher uma vaga de professor substituto na área de físico-química. Interessados devem realizar as inscrições entre 4 e 12 de julho, exclusivamente pelo e-mail dequi@ufop.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 85. Confira o edital.

Para participar da seleção a professor substituto da Ufop, é necessário possuir graduação em química ou engenharia química, além de mestrado ou doutorado em química, ciências, engenharia química, engenharia ambiental ou engenharia de materiais. O candidato selecionado cumprirá uma jornada de 40 horas semanais e receberá salário que varia de R$ 4.692,37 a R$ 6.356,02, além de um auxílio alimentação de R$ 658.

O processo seletivo será composto por prova didática, entrevista e análise de currículo, seguindo os critérios de pontuação estabelecidos no edital. A validade do processo seletivo será de um ano a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogada por igual período.