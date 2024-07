FA Francisco Artur

As provas do Concurso Nacional Unificado vão reunir mais de 2,65 milhões de candidatos - (crédito: Reprodução/Freepik)

O novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU) deste ano será detalhado às 10h desta quinta-feira (4/7), em coletiva convocada pelo Ministério de Gestão Inovação em Serviços Públicos (MGI). As provas do certame estão previstas para 18 de agosto.

A necessidade de um novo cronograma para o CNU se deu pelo fato de as provas do concurso — previstas para maio — terem sido canceladas por causa da situação de calamidade vivida no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Segundo o MGI, a coletiva também anunciará as condições de aplicação das avaliações do certame.

As provas do Concurso Nacional Unificado vão reunir mais de 2,65 milhões de candidatos, que disputarão 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O certame é dividido em oito blocos temáticos, que se referem à área de atuação. O bloco mais concorrido é o último (8), intitulado "intermediário", que trata das áreas que selecionam candidatos de nível médio.

Leia também: Concurso Nacional adiado: cursinhos orientam manter foco e continuar estudos

Confira a concorrência de cada bloco: