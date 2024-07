Iges-DF abre vagas para médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos; confira

CB Correio Braziliense

Imagem ilustrativa de médico - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde no Distrito Federal (IGES-DF) abriu vagas para formação de cadastro de reserva para as funções de enfermeiro administrativo, médicos especialista em clínica e em neonatologistia, além de cirurgia dentista e técnico de laboratório. As inscrição ocorrem até o dia 7 de julho, por meio do site da instituição. Acesse por aqui.

Interessados na vaga de médico neonatologista, além de comprovar a graduação em medicina, devem possuir residência (com Registro de Qualificação de Especialidade) ou título de especialista em pediatria. O profissional também deve ter experiência mínimas de seis meses como médico neonatologista e vivência em centro obstétrico e com recém-nascido grave. Confira o edital aqui.

A formação do cadastro de reserva para médico clínico demanda que o candidato tenha graduação completa em medicina, residência ou título de especialista em clínica médica, registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, além de experiência de seis meses como médico na especialidade de clínica médica. Confira o edital aqui.

Já para o processo seletivo de enfermeiro administrativo, os candidatos devem possuir graduação em enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem, experiência na condução de estudos clínicos patrocinados, além de sabe manusear a Plataforma Brasil e ter conhecimentos intermediários em Pacote Office e na língua inglesa. Confira o edital aqui.

Na vaga de cirurgião dentistas, os candidatos devem possuir graduação em odontologia, experiência mínima de seis meses na área, além de pós-graduação e/ou especialização em radiologia odontologia e imaginologia e registro ativo no Conselho Regional de Odontologia do DF. Confira o edital aqui.

Na formação do cadastro de reserva de técnico de laboratório, os requisitos são: ensino médio completo, experiência de um mês como técnico de laboratório e/ou curso de aperfeiçoamento em histotecnologia (cursando ou concluído), conhecimento do pacote Office básico e conhecimento em sistemas de informação para laboratório clínico e automação. Confira o edital aqui.