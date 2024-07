Concurso ICMBio: edital é autorizado pelo governo federal

YR Yasmin Rajab

ICMBio - (crédito: ICMBio)

Foi autorizado o novo concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A medida, autorizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), foi publicada nesta quarta-feira (3/7), no Diário Oficial da União (DOU).

Estão previstas 180 vagas, sendo 120 para analista administrativo e 60 para analista ambiental.

O MGI também publicou a autorização para um novo concurso do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), com a previsão de 20 vagas.

A responsabilidade pela realização dos concursos será dos próprios órgãos. Eles deverão editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.

O prazo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame será de dois meses.