Concurso: TRT-11 publica resultado de teste de heteroidentificação; veja

O concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) teve o resultado do exame de heteroidentificação publicado nesta quinta-feira (4/7). A lista dos candidatos reconhecidos no processo de comprovação de autodeclaração de cor de pele foi publicada no Diário Oficial da União. Confira aqui.

O TRT-11 abrange os estados do Acre, Amazonas, Pará e Amapá. O teste de heteroidentificação foi realizado no período de 14 a 18 de junho.

O concurso ofertou 41 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico judiciário. As oportunidades são de nível superior de formação, com salários iniciais que variam de R$ 8.046,85 mil a R$ 15.128 mil.