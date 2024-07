CNU: Segurança das provas está mantida, afirma ministra

CB Correio Braziliense

Cronograma completo do certame foi divulgado durante a coletiva de imprensa com a ministra Esther Dweck. - (crédito: Wilson Dais/Agência Brasil)

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta (4/7), a ministra do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, deu detalhes sobre como foi feita a segurança das provas que foram adiadas em maio.

A ministra confirmou que a data da realização do certame segue mantida em 18 de agosto. Anteriormente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo Esther, as maletas com os cadernos de prova já estavam nos estados, uma vez que o adiamento ocorreu muito próximo a primeira data de aplicação do exame. Eles foram recolhidos em todo Brasil verificados, e enviados para um local seguro.



"Não houve violação dos malotes de prova. As provas estão seguras e guardadas e foram armazenadas em um local seguros com vigilância 24x7. Portanto temos uma garantia de que as provas não tiveram nenhuma violação", assegurou Dweck.

Na ocasião também foram divulgadas as novas datas do certame. De acordo com o novo cronograma, a previsão é de que o resultado das provas do certame será divulgado em 21 de novembro. Já as convocações estão previstas para começar em janeiro de 2025.