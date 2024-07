Concurso Caixa: resultado preliminar é divulgado; confira

CB Correio Braziliense

A seleção foi realizada em 26 de maio em todo os estados do país, exceto no Rio Grande do Sul, devido a situação de calamidade na região. - (crédito: Divulgação)

Os candidatos do concurso da Caixa Econômica Federal já podem acessar o resultado preliminar do certame. A banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, divulgou nesta quinta-feira (4/7) as notas preliminares. Para conferir o desempenho, o candidato deve acessar o site da instituição.

Além disso, a banca também convoca os aprovados nas provas para o envio de títulos, que deve ser enviado no período de 6 a 8 de julho.



A seleção foi realizada em 26 de maio em todo os estados do país, exceto no Rio Grande do Sul, devido a situação de calamidade na região. A nomeação dos aprovados está prevista para o segundo semestre deste ano. A confirmação de que os aprovados no certame serão nomeados no segundo semestre foi confirmada ao Correio.

Ao todo foram registrados mais de 1,2 milhão de inscritos, que concorrerão às 4.050 mil vagas. As oportunidades são para técnicos bancários, técnicos em tecnologia da informação, além de médico do trabalho e engenheiro de segurança.