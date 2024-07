CNU: Termina neste domingo o prazo para solicitar reembolso

A possibilidade do reembolso foi anunciada pela ministra do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, na última quinta-feira (4/7), em razão da mudança da data de aplicação do certame, que segue mantida para 18 de agosto. Anteriormente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas devido a chuva histórica que atingiu o Rio Grande do Sul.

Também será encerrado neste domingo (7/7) o período para alteração do local de provas. No entanto, apenas candidatos que moram Rio Grande do Sul e fariam a prova em outro estado ou que pediram para fazer a prova no Rio Grande do Sul podem fazer a alteração. Segundo a ministra Esther Dweck, 2.100 candidatos estão nessa situação.