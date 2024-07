CNU: prazo para pedir reembolso da inscrição começa hoje e termina domingo

Começou nesta sexta-feira (5/7) o período para que os candidatos que não querem ou não podem comparecer na nova data de aplicação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) solicitem o reembolso da taxa de inscrição. O prazo estabelecido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) terminará no domingo (7/7).

Segundo o edital nº 10/2024, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira (4/7), a solicitação de devolução do valor da taxa de inscrição deve ser realizada no site oficial do certame. Para solicitar o reembolso será necessário informar: os dados do banco, agência e da conta corrente, sendo obrigatório ser o único titular da conta corrente indicada.

As provas serão aplicadas no dia 18 de agosto. Anteriormente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Alteração de cidades de realização da prova

Também termina no domingo (7/7) o prazo para alteração do local de provas. Essa mudança, no entanto, pode ser solicitada apenas pelos candidatos que moram no que pediram para fazer a prova no Rio Grande do Sul. Segundo a ministra Esther Dweck, 2.100 candidatos estão nessa situação.

Inscritos nos dois grupos também têm até domingo para fazer a mudança. “São 3 dias porque são essenciais para logística, para distribuição das salas e para fazermos as provas em 18 de agosto”, ressalta a ministra.

Novo cronograma

O novo cronograma do Enem dos Concursos foi divulgado na quinta-feira (4/7) durante a coletiva de imprensa com a ministra Esther Dweck. A ministra também detalhou o processo de segurança utilizado com as provas, após o adiamento em 3 de maio. Confira as novas datas:

4 de julho – Publicação de Decreto e retificação do Edital;

5 a 7 de julho – Disponibilização de sistema para os candidatos do Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos de outros estados que fariam prova no RS solicitarem alteração do polo de provas e para candidatos de todo o Brasil solicitarem devolução da taxa de inscrição;

7 de agosto - Disponibilização dos Cartões de Confirmação;

18 de agosto – Aplicação das provas;

18 de agosto – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

20 de agosto – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

20 e 21 de agosto – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

08 de setembro – disponibilização da imagem do Cartão-Resposta;

8 de outubro – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

21 de novembro – divulgação final dos resultados;

Janeiro 2025 – início da convocação para posse e cursos de formação.