FNDE é autorizado a nomear 100 aprovados em último concurso

RP Raphaela Peixoto

Organizado pelo Cebraspe, o certame ofereceu 100 vagas para especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais - (crédito: FNDE/Divulgação)

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (9/7) portaria que autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a nomear 100 aprovados no último concurso. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 7,9 mil, além de benefícios.

Organizado pelo Cebraspe, o certame ofereceu 100 vagas para especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais. A carreira exige diploma de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.

Os participantes foram avaliados por meio de duas etapas, sendo a primeira composta pela aplicação de provas objetivas e discursivas e a segunda com curso de formação. Todas as fases ocorrerão no Distrito Federal.

FNDE tem processo seletivo aberto



Estão abertas as inscrições para outro processo seletivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As inscrições devem ser feitas no site da banca organizadora, o Cebraspe até o dia 24 de julho. A taxa é de R$ 60 e deve ser paga até 12 de agosto.

Leia também: UFMG vai refazer concurso após candidata negra alegar irregularidades

A seleção oferece 39 vagas temporárias de preenchimento imediato. O limite de aprovados, incluindo as vagas imediatas, é de 78 pessoas. As oportunidades são destinadas ao posto de analista de prestação de contas. O cargo tem como requisito ensino superior completo em qualquer área de formação. O salário é de R$ 6.130.