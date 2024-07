UnB lança processo seletivo para professor substituto

RP Raphaela Peixoto

A seleção será constituída por prova de títulos e prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório - (crédito: Beto Monteiro Ascom GRE)

A Universidade de Brasília (UnB) abriu o processo seletivo simplificado para professor substituto. A única vaga ofertada na seleção é para a área de enfermagem. A remuneração é no valor de R$ 3.046,99, para jornada de 20 horas.

Leia aqui o edital de abertura completo!

É requisito para se inscrever no processo seletivo: ser bacharel em enfermagem, especialista em saúde mental e mestre na área de enfermagem ou áreas afins. A inscrição pode ser realizada pelo módulo SIGRH até 19 de julho.

A seleção será constituída por prova de títulos e prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, a data e o horário de aplicação das provas serão divulgados no site do Decanato de Gestão de Pessoas, depois do término das inscrições, com pelo menos cinco dias úteis de antecedência da data de aplicação da primeira prova.