Cebraspe erra cálculo das notas do vestibular da UnB e marca nova chamada

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) publicou um comunicado neste domingo (25/2) anunciando uma inconsistência no resultado final no vestibular da Universidade de Brasília (UnB).

Segundo as informações, houve um erro no cálculo das notas dos estudantes concorrentes aos seguintes cursos: biotecnologia (bacharelado), ciência política (bacharelado), ciências biológicas (bacharelado), ciências contábeis (bacharelado), educação física (bacharelado), filosofia (bacharelado/licenciatura), física (bacharelado), geofísica (bacharelado), geografia (bacharelado/licenciatura), geologia (bacharelado), história (bacharelado/licenciatura), matemática (bacharelado/licenciatura), museologia (bacharelado), nutrição (bacharelado), pedagogia (licenciatura), psicologia (bacharelado/licenciatura/psicólogo) e relações internacionais (bacharelado).

Para esses alunos, será feita uma nova chamada para registro e matrícula. De acordo com o Cebraspe, nenhum candidato já convocado será prejudicado. O edital de convocação para registro e matrícula será divulgado na data provável de 7 de março.



O vestibular da UnB conta com um sistema de pesos, da seguinte forma: grupo I (cursos de Humanas) e grupo II (cursos de Saúde e Exatas). Cada grupo possui um peso diferente para as provas, geralmente vinculados à natureza do curso.

Bruno Borges, professor da Subsecretaria da Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), explica que as notas dos cursos afetados foram calculadas como cursos do grupo II, referentes às graduações de exatas e saúde. "Isso mudo tudo, alterando de maneira significativa a classificação e lista de aprovados", ressalta.

Ainda segundo o educador, o edital publicado no início do processo seletivo já estava errado. Na época, o Cebraspe divulgou uma nota, retificando o trecho que apresentava erro na classificação dos cursos. A correção foi feita, no entanto, a retificação não levou em consideração o cálculo final.