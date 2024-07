Concurso da Agência Nacional de Mineração com 220 vagas é autorizado

RP Raphaela Peixoto

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira - (crédito: Divulgação/ANM)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização do concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM). O novo certame ofertará 220 vagas para cargos de nível superior. As oportunidades serão para especialista em recursos minerais (180 vagas) e analista administrativo (40 vagas).

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (16/7). Segundo a portaria, "O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação desta Portaria."

O aval havia sido dado nesta segunda-feira (15/7) pelos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

“Além da valorização das carreiras, o esforço do governo é, principalmente, gerar emprego, renda, crescimento nacional. E eu me dirijo ao setor mineral para dizer isso, que todo o esforço da nossa parte tem sido feito a fim de criar um círculo virtuoso para que o Brasil possa voltar a crescer”, disse Silveira.

Dweck também destacou que esta demanda da agência foi colocada em pauta pela pasta desde o início do governo. “Temos feito um esforço enorme para valorizar essa Agência. Já no ano passado, a gente fez uma reestruturação na carreira e, neste ano, vamos autorizar concursos", afirmou a ministra.

Último concurso



Agência Nacional de Mineração realizou em 2021 o último concurso. Foram ofertadas vagas para o cargo de especialista em recursos minerais.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) o certame foi composto por provas objetivas e discursiva, além de avaliação de títulos.