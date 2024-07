Embratur abre processo seletivo com 40 vagas; inscrições estão abertas

RP Raphaela Peixoto

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) abriu processo seletivo simplificado. Ao todo são ofertadas 40 vagas, além de cadastro reserva. O edital de abertura foi publicado na sexta-feira (19/7).

As oportunidades serão de ensino médio e superior, com remuneração inicial de R$ 3.046,58 para assistente e R$ 8.302,44 para analista. Também são oferecidos auxílio-alimentação de R$ 1.877,88, auxílio-educação, auxílio para cursos de idiomas, auxílio-creche/escolas, plano de saúde e plano odontológico.

O período de inscrições já está aberto. Interessados devem se inscrever até 16 de agosto, por meio do site da banca organizadora, a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec). Acesse aqui. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para assistente e de R$ 90 para analista.

Prova on-line

Os candidatos realização provas objetivas e discursivas. O exame objetivo contará com 50 questões de conhecimentos básicos e específicos. Já a prova discursiva será composta por uma questão no valor de 25 pontos. O tema será de acordo com o conteúdo específico.

As provas serão aplicadas de forma on-line em 28 de agosto. Segundo o edital, "o acesso à prova ocorrerá com login e senha individual, incluindo o link, que será enviado pelo sistema eletrônico da prova, no e-mail cadastrado na inscrição, na data que antecede a avaliação".

O candidato deverá utilizar computador ou notebook, com sistema operacional Windows 7 ou superior ou MACoS, além de uma webcam frontal, conectada e ativa. "Demais informações inerentes à Avaliação de Conhecimentos constarão no Comunicado de convocação para esta etapa", informa o edital.

A seleção também será composta por análise curricular e documental, além de avaliação de Habilidades e entrevista por competências. O resultado final está previsto para ser divulgado em 18 de novembro.