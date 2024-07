Saiba como conciliar os estudos do CNU com o do TSE Unificado

RP Raphaela Peixoto

A um mês das provas, a preparação para o Concurso Nacional Unificado (CNU) está na reta final e uma dúvida entre os concurseiros é se tem como conciliar os estudos com o certame da Justiça Eleitoral, o TSE Unificado, e a resposta é sim.



Especialistas ouvidos pelo Correio afirmam que é possível estudar para os dois, desde que o candidato foque nos conteúdos em comum, em vez de estudar para os específicos ao mesmo tempo. Eles também frisam que o foco agora são nos estudos para o CNU, dada a proximidade da data das provas, marcada para 18 de agosto.

Nesse sentido, na hora optar por conciliar os estudos, de acordo com Eduardo Cambuy, professor do Gran Cursos, é recomendável que os candidatos leve em consideração os seguintes critérios: identificar o quantitativo de matérias e conteúdos em comum, se autoavaliar, levando em conta o seu desempenho nas questões e quão avançado está o estudo desse conteúdo, e por fim verificar o tempo que há até as provas.

Cambuy conta, por exemplo, que inscritos no bloco 7 do CNU conseguem aproveitar cerca de 40% do conteúdo programático para o TSE Unificado. "A área administrativa é mais recheada, tem mais oportunidades, portanto, você pode aproveitar e fazer isso de diferentes maneiras. A maioria dos concursos cobram português, administração geral, gestão de pessoas e orçamento. Esse é o básico", explica o professor.

Segundo Bruno Bezerra, professor do Estratégia Concursos, é possível que o candidato, ao conciliar concursos muito distintos, como é o caso dos certames em questão, perca a eficiência. "O melhor, quando estamos em pós edital é focar 100% para potencializar as matérias e você ficar especialista na banca examinadora", explica Bezerra. Ele também ressalta o fato da banca organizadora ser diferente: o CNU será organizado pela Cesgranrio, enquanto o TSE Unificado ficará a cargo do Cebraspe.

Para o candidato que decidiu conciliar, Bezerra recomenda que a priori ele foque nos próximos 30 dias exclusivamente no CNU. "Assim ele vai potencializar as chances de ser aprovado nesse primeiro concurso, e depois ele ainda tem três meses e meio para se preparar para a prova do TSE unificado", afirma o professor. Ele também orienta os canditos nessa reta final priorizar os assuntos dos eixos temáticos que têm maior peso e fazer questões específicas da Cesgranrio.

Após a aplicação do Enem dos concursos, ele aconselha a:

Usar materiais mais sintéticos e 100% focados no edital, a fim de ele perca tempo estudando conteúdo a mais ou deixar de estudar um conteúdo exigido;



Fazer revisões dos conteúdos comuns que já foram estudados ali para o CNU,



Focar nos conteúdos específicos do TSE, aí sim ele vai estudar a parte de legislação eleitoral, e



Fazer muitas questões do Cebraspe

Sobre os concuros

CNU

O CNU é o novo modelo de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão. Consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal.

Esta primeira edição oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos federais. A seleção conta com mais de 2 milhoes de inscritos. As provas estão marcados para 18 de agosto. A data inicial previa a aplicação das provas em maio, mas foi alterada por conta da situação de calamidade vivenciada pelos moradores do Rio Grande do Sul.

TSE Unificado

Ao todo, o TSE Unificado ofertará 412 vagas. As chances serão distribuídas entre o TSE e outras 26 seções de tribunais regionais eleitorais das unidades federativas. O valor da remuneração mensal pode chegar a R$ 13.994,78, a depender do cargo.

O período de inscrições será encerrado nesta quinta-feira (18/7). Até esta terça-feira (16/7), o certame já conta com 541 mil inscrições preliminares, como informou o o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com o adiamento, a seleção será realizada em 8 de dezembro. Consequentemente a nomeação dos aprovados também foi adiada sendo transferida para julho do ano que vem.