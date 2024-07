Concurso BNDES: Mercadante afirma que aprovados "vão ralar muito"

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Aplicação das provas está prevista para 13 de outubro - (crédito: Freepik)

Em discurso na abertura do evento States of the Future (Estados do Futuro), evento paralelo do G20, nesta segunda-feira (22/7), o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que os candidatos aprovados e nomeados no novo concurso da corparação terão de "ralar muito". Segundo Mercadante, o certame é o primeiro realizado após um hiato de 12 anos sem processos do tipo na corporação.

"O salário de entrada é de [mais de] R$ 20 mil, mas [o aprovado] vai ralar muito, vai trabalhar muito e vai devolver ao Brasil, porque somos proporcionalmente a instituição que mais transfere recursos para o Tesouro Nacional", disse Mercadante.

A seleção oferta 900 vagas para o cargo de analista, cujo salário inicial de R$ 20,9 mil. Do total das vagas, 150 são para contratação imediata e 750 para formação de cadastro reserva. As inscrições poderão ser efetuadas a partir de sexta-feira (26/7) na página oficial da seleção. O prazo termina em 19 de agosto.

As vagas são para os seguintes cargos: administração, análise de sistemas/cibersegurança, análise de sistemas/desenvolvimento, análise de sistemas/suporte, arquitetura/urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Do total de vagas ofertadas inicialmente no certame e das que vierem a ser criadas durante o seu prazo de validade, 15% serão reservadas às pessoas com deficiência e 30% serão reservadas aos candidatos autodeclarados pessoa negra.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Aplicação das provas está prevista para 13 de outubro em todas as 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.