Concurso CGU: governo autoriza nomeação de 30 aprovados

RP Raphaela Peixoto

Em maio, a CGU solicitou ao Ministério da Gestão a realização de um novo concurso público. O pedido requer 550 vagas - (crédito: Gustavo Moreno/CB/D.A Press)

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23/7) uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) que autoriza a nomeação adicional de 30 aprovados no concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU).

Os aprovados serão nomeados no cargo de auditor federal de finanças e controle, cuja remuneração é de 19 mil.

O edital da CGU foi publicado em 2021, ofertando 375 vagas para os cargos de auditor federal de finanças e controle e técnico federal de finanças e controle. O concurso foi organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).