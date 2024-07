Concurso Bacen: Cebraspe divulga informações sobre aplicação das provas

RP Raphaela Peixoto

A banca organizadora do concurso do Banco Central (Bacen), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta terça-feira (23/7), informações sobre a aplicação das provas objetivas e das provas discursivas, marcadas para 4 de agosto.

De acordo com o Cebraspe, os portões serão abertos às 7h e serão fechado às 8h. O início das provas objetivas está marcado para 8h30 e terá duração de 3 horas e 30 minutos.

As provas discursivas estão marcadas para o turno vespertino. As provas começaram às 15h30 e terá duração de 4 horas. Os portões estarão as abertos no período entre às 14 h e às 15 h.

Ao todo, mais de 36 mil candidatos realizaram as inscrições e estarão aptos a participar do certame. Os locais das provas estarão disponíveis na página oficial da seleção a partir do dia 26 de julho de 2024.

"O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original", alerta a banca.

O certame ofertará 100 vagas, distribuídas entre 50 oportunidades nas áreas de tecnologia da informação e outras 50 para o cargo de economia e finanças. Os salários iniciais são de de R$ 20.924,80.