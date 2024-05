Concurso do Banco Central tem nova data para ocorrer; saiba qual

FA Francisco Artur

Banco Central em Brasilia - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil)

O concurso do Banco Central (Bacen), adiado por causa da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, já tem data marcada e ocorrerá no dia 4 de agosto! O certame ofertará 100 vagas, distribuídas entre 50 oportunidades nas áreas de tecnologia da informação e outras 50 para o cargo de economia e finanças.

Nas duas áreas, a exigência do Banco Central é que o candidato tenha nível superior. Os salários iniciais são de de R$ 20.924,80. As inscrições já acabaram. Ao todo, mais de 36 mil candidatos realizaram as inscrições e estarão aptos a participar do certame do Bacen.

A banca organizadora do concurso será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Veja aqui. As provas objetivas e discursivas terão duração de 3 horas e 30 minutos. Os portões serão fechados às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF).

Banco solicita novo concurso

Além do certame adiado por causa da situação no RS e previsto para ocorrer em agosto, o Banco Central solicitou a realização de um novo concurso aos cargos de analista (410), técnico (110) e procurador (25) para os anos de 2025 e 2026. Embora a solicitação tenha sido feita, ainda não há respostas sobre se haverá um novo certame.