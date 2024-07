Concursos: veja os destaques desta segunda-feira

RP Raphaela Peixoto FA Francisco Artur

A semana começou trazendo novas oportunidades para quem sonha em ingressar no serviço público, com edital de abertura do concurso do TRF da 5ª Região - (crédito: Agência Brasil)

A semana começou trazendo novas oportunidades para quem sonha em ingressar no serviço público do país, com destaque para os cargos de analista e técnico judiciário. Além de listas de aprovados em concursos para agências nacionais. Confira os destaques desta segunda-feira (29/7):



Edital publicado

TRF-5

Foi publicado, no Diário Oficial da União, o edital de abertura do concurso público para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região com oportunidades de nível superior. Interessados podem se inscrever no período entre 30 de julho e 27 de agosto. A seleção será aplicada em 13 de outubro.

O certame, organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), oferece vagas para os cargos de analista e técnico judiciários, com remuneração de R$13.994,76 e R$8.529,64, respectivamente.



USP e Unesp



As universidades de São Paulo (USP) e do Estado de São Paulo (Unesp) estão com editais abertos para concurso público. No caso da USP, o edital prevê quatro vagas para especialista em laboratório, na área de oceonografia. As inscrições podem ser feitas entre 15 de agosto a 13 de setembro. O salário é de R$ 10.742,56. Se inscreva aqui. O valor da taxa de inscrição é de R$ 230.

Já o certame da Unesp busca preencher uma vaga de professor substituto, na área de agronomia. Candidatos devem ter graduação em áreas como agronomia, engenharia agronômica ou ciências biológicas. A vaga também demanda título de doutor. As inscrições estarão abertas de 2 a 16 de agosto. Para fazê-la, candidatos têm de acessar o site da Unesp e pagar uma taxa no valor de R$ 192.

Previdência

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri (IPRESB) contará com concurso para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri (IPRESB).

As oportunidades são para agente previdenciário, analista de processos previdenciários, analista previdenciário - administrador, analista previdenciário - assistente social, analista previdenciário - atuário, analista previdenciário - contador, analista previdenciário - economista, analista previdenciário - psicólogo, controlador interno e procurador previdenciário.

Os salários variam de R$ 4.605,48 a R$ 12.682,64, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais. Interessados devem se inscrever entre 29 de julho e 29 de agosto, pelo site do Nosso Rumo. A taxa de inscrição varia de R$ 53 a R$ 79.

Resultados

Abin

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) divulgou nesta segunda-feira (29/7) o resultado final no concurso público, somente para o cargo de agente de inteligência. A lista com os nomes dos aprovados está disponível no Diário Oficial da União.

Também foram divulgados o resultado final na investigação social e funcional. Além da lista dos aprovados na quinta turma no Curso de Formação em Inteligência (CFI).

O certame, cujo o edital foi publicado em 2018, é organizado pelo Cebraspe e oferta 300 vagas para os cargos de oficial técnico de inteligência em diversas áreas e agente de inteligência. A remuneração pode chegar até R$ 16.620.

ANTT

Foi divulgado no Diário Oficial da União o resultado final na avaliação de títulos e provisório na avaliação de títulos para os candidatos sub judice..

Os resultados seguiram a seguinte ordem: cargo/especialidade, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.

As justificativas da banca, o Cebraspe, para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos serão divulgadas em 5 de agosto, na página oficial do certame. Já o resultado final na primeira etapa da seleção em 12 de agosto.

A seleção oferece 50 vagas para especialista em regulação de serviços de transportes terrestres. O salário é de R$ 16.413,35. As oportunidades são para as seguintes especialidades: direito, economia e engenharias.

