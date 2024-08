Consultora fala de trajetória até aprovação no Senado: "Nossos sonhos têm valor"

IS Isabela Stanga

No Legislativo, Laís deseja poder contribuir para a pauta ambiental com o seu trabalho - (crédito: Reprodução/Instagram (@sslaisc))

Laís Sacramento, 30 anos, tomou posse como consultora legislativa no Senado Federal no início de agosto. Criada em Itaparica (BA), saiu de casa aos 15 anos para estudar — hábito esse que nunca abandonou. No Legislativo, ela deseja poder contribuir para a pauta ambiental com o seu trabalho.

Nascida em Salvador, Laís deixou a cidade com um ano de idade para morar em Itaparica. No Ensino Médio, porém, voltou para a capital baiana para estudar no Instituto Federal, com apoio incondicional dos pais. “Meus pais não puderam se mudar comigo para Salvador por conta dos empregos, mas sempre fizeram de tudo por mim. Eles fizeram concessões na vida privada para que eu pudesse estudar”, conta ao Correio.

O ensino técnico Laís fez em Geologia, e seguiu na mesma área na faculdade. Logo que pegou o diploma, passou em 1º lugar em um concurso para atuar na Polícia Federal como perita ambiental. Graças à PF, passou por quase todos os estados da federação, entre eles Pará, Amapá, Paraná e Mato Grosso, tendo inclusive morado neste último.

O período em que viveu em terras mato-grossenses foi particularmente difícil para Laís. “Eu estava completamente afastada da minha família. Era um lugar totalmente diferente, eu perdi as minhas referências culturais”, explica.

Sendo uma mulher negra e jovem, enfrentou preconceito e inúmeras dificuldades. “As pessoas te subjugam, te menosprezam. Hoje, elas me respeitam quando veem o meu crachá”, aponta.

Apesar das dificuldades, Laís se sentia bem ao prestar serviços à sociedade na Polícia. Foi uma época em que fez também amigos que estampam o feed das suas redes sociais.

Ao descobrir o concurso do Senado Federal, ela se debruçou sobre os livros novamente. “Sempre tive disciplina nos estudos, apesar das dificuldades. Fiz milhões de exercícios durante a minha preparação”. O resultado não poderia ser outro além da aprovação. Ficou em 3º lugar no concurso.

Faz uma semana que Laís tomou posse no Senado, onde realizará a consultoria legislativa. Isso significa que ela auxiliará os senadores a agregarem robustez técnica às suas relatorias, votos e projetos no que se refere à sua área de formação, a geologia. “Por mais que o meu cargo seja muito bom, eu me dedico porque tenho engajamento pela causa ambiental. Precisamos cuidar do meio ambiente e espero poder contribuir dentro do Senado para este objetivo”, considera.

Olhando em retrospecto, Laís consegue identificar os preconceitos e as dificuldades pelas quais passou, com uma maturidade que não tinha na época. Apesar de tudo, conseguiu chegar onde queria. “Nossos sonhos têm valor especial. Eu sei que as coisas são difíceis, e mais difíceis ainda para algumas pessoas, mas é possível alcançá-los”, finaliza.