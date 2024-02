Garoto de 13 anos consegue 2ª aprovação em concursos públicos no Tocantins

ME Maria Eduarda Maia

Com apenas 13 anos de idade, Fillipe Emmanuel Mendes, coleciona a segunda aprovação em concurso público no estado do Tocantins. Desta vez, o garoto ficou em 2° lugar — em um total de apenas quatro vagas — para o cargo de gari, na cidade de Santa Rita do Tocantins, em concurso feito no começo deste ano pela banca Inep Brasil, de Goiás. Fillipe fez 84 pontos na prova. O garoto é aluno do Colégio Militar Duque de Caxias. No distrito de Taquarucu.

O concurso de gari, em que Fillipe foi aprovado, exige o nível fundamental. A prova era composta por 40 questões com matérias de matemática, português e conhecimentos gerais. O professor Jonatam Mendes, pai do garoto, conta ao Correio sobre a motivação de Fillipe em realizar os concursos. “Ele ficou feliz, motivado para outros concursos. Ele diz que gostaria de pular a série, mas gosto de deixar ele viver a infância dele, mas continua nos estudos para fazer concursos de nível médio. Fillipe é muito desafiador, errou algumas questões na prova por desatenção, porém o motivou ainda mais”, pontua.

O pai ainda acrescenta sobre a importância do garoto não perder a infância com foco apenas em provas. “Ele (Fillipe) é uma criança como qualquer outra. Brinca, joga, ele não deixa de ser criança. Importante dizer que é possível quando se tem foco. Quando ele quer, consegue. E isso é uma lição para todos, teve uma oportunidade, ele aproveitou e obteve resultado”, ressalta.



Anteriormente, Fillipe passou no concurso da Prefeitura de Cariri do Tocantins, interior do Tocantins. Ele ficou em 19° lugar no certame para a função de auxiliar de serviços gerais, cargo que também exigia nível fundamental incompleto, superando mais de 200 candidatos.

