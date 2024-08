Concursos para professor oferecem salário de R$ 10 mil; confira

RP Raphaela Peixoto

Os destaques no mundo dos concursos públicos desta terça-feira (13/8) mostram oportunidades para professores na Universidade de Brasília (UnB), além de resultado final na primeira etapa do concurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Confira a lista completa abaixo:

Professores

Na lista de concursos para professores, destaca-se a publicação dos editais da Universidade de Brasília e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Os salários podem chegar a R$ 10.481,64.

O concurso da Universidade de Brasília oferecerá uma vaga para contratação imediata e formação de cadastro reserva com salário de R$ 10.481,64. Podem se inscrever na seleção profissionais com doutorado em física. A inscrição deve ser feita por meio do site da UnB no período entre 19 de agosto e 20 de setembro. A inscrição será efetivada mediante o pagamento de R$ 240,40 referente à taxa. Confira o edital aqui.

Já o certame para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins visa ao provimento de 51 vagas, sendo 35 para o cargo de professor da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e 16 vagas para cargos da carreira de técnicos administrativos em educação. A remuneração varia de acordo com o cargo, titulação e carga horária podendo chegar a R$ 10.481,64 para professor e R$ 4.556,92 para técnico-administrativo. Acesse aqui o edital na íntegra.

Interessados poderão se inscrever no período entre 15 a 27 de agosto por meio do site do site do IFTO. Os valores da taxa de inscrição são os seguintes:

técnico-administrativo - Nível D: R$ 120

técnico-administrativo - Nível E: R$ 160

professor do ensino básico; e técnico e tecnológico: R$ 210

Concurso ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou o resultado final na primeira etapa do concurso e a convocação para o curso de formação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de especialista em regulação de serviços de transportes terrestres.

São ofertadas 50 vagas com salários de R$ 16.413,35. O edital de convocação para o curso de formação (em segunda chamada) será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na página oficial do certame na data provável de 20 de agosto de 2024.

TCE-PI com 12 vagas e iniciais de R$17 mil

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) lançou o concurso para provimento de 12 vagas e cadastro de reserva para o cargo de auditor de controle externo, nível superior, com salário básico de R$ 17.642,47, além de benefícios. Do quantitativo de vagas, seis são para tecnologia da informação (TI), quatro para engenharia e duas para área comum, de qualquer curso superior.

O certame será executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O período de inscrições estará aberto de 19 de agosto a 19 de setembro, no valor de R$ 150. As provas, objetiva e discursiva, ocorrerão em 17 de novembro. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar o site da banca organizadora.

