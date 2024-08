CNU: primeiro grande concurso, mas não o último

RH Rosana Hessel FA Francisco Artur

Estudantes chegam a um dos locais de prova do CNU em Brasília. Concurso Nacional Unificado, Uniceub, Asa Norte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é inédito e é o maior certame já realizado no país, com 6.640 oportunidades em diversas áreas distribuídas em 21 órgãos da administração federal. E a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, já avisou que, em 2025, haverá outro concurso unificado.

Inicialmente, o concurso unificado estava previsto para ser realizado em maio, mas, devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o exame foi adiado para este mês, o que deu mais tempo para os candidatos se prepararem. De acordo com dados do MGI, após o adiamento 31 mil candidatos desistiram de prestar as provas e pediram ressarcimento. A cidade de Brasília é a capital do país com maior número de inscritos, com quase 200 mil inscritos, seguida pelo Rio de Janeiro, com 125,5 mil, e São Paulo, com 86,9 mil.

























































Logo mais, às 20h, serão publicados os cadernos de prova e Correio fará uma live no YouTube com professor especialista em concursos para comentar o dia de provas do CNU. Acompanhe!