CNU: 500 pessoas foram eliminadas por descumprimento de regras do edital

PG Pedro Grigori PG Pablo Giovanni

Com mais de 2,1 milhões de inscritos, o índice de abstenção superou os 50% - (crédito: Mariana Campos/CB/)

Ao menos 500 pessoas — menos de 0,05% dos inscritos — foram eliminadas do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado neste domingo (18/8) em 228 cidades de todo o país.

Os números preliminares foram apresentados pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante uma coletiva de imprensa na sede da Dataprev. Entre os motivos de desclassificação está a saída do local de prova com o caderno antes do horário permitido.

Mais cedo, o ministério informou que os incidentes foram relatados após a banca aplicadora do exame comunicar os casos. O edital destaca que é proibido levar os cadernos de prova para casa, assim como fazer anotações no verso do cartão de confirmação.

No entanto, foi entregue uma folha para que os candidatos anotassem as respostas e pudessem conferir posteriormente com o gabarito, desde que aguardassem os 30 minutos finais de prova.

Mais de 50% de abstenção

A ministra informou que cerca de 1 milhão de pessoas participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Com mais de 2,1 milhões de inscritos, o índice de abstenção superou os 50%.

Esther Dweck afirmou que esse índice estava dentro do esperado, ficando abaixo de outros concursos. “Era previsto. Já sabíamos que seria acima de 40%, que é a média histórica, e mais de 50% para grandes concursos”, disse a ministra. “O último concurso do Banco Central teve 62% de abstenção, e o concurso do Banco do Brasil teve em torno de 50%”, completou.