Concurso BNDES:veja quais foram as notas de corte no último certame

CB Correio Braziliense

Aprovações na linha de exportação do BNDES sobem 135% no semestre - (crédito: EBC)

Com provas previstas para 13 de outubro, o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já conta com mais de 27 mil inscrições até esta semana. Ao passo que candidatos se inscrevem no certame, por meio do site do banco, intensifica-se questões sobre qual o desempenho mínimo para ser aprovado no concurso.

Conhecido pela expressão "nota de corte", não há como mensurar esse desempenho antes da divulgação dos resultados de um concurso. É possível no entanto, ter uma ideia de nota de corte com base nos resultados da última seleção do BNDES, realizada em 2012.

À época, o banco convocou 272 candidatos que prestaram o concurso. O certame deste ano contará com 900 vagas, sendo 150 de caráter imediato e o restado à formação do cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20.900, para uma jornada de trabalho semanal de 35 horas.

Confira a nota de corte do concurso do BNDES realizado em 2012: