Confira os destaques desta terça-feira no mundo dos concursos

Nesta terça-feira (20/8) foram divulgados os editais de abertura do certame para Polícia Civil de Minas Gerais. Também se destacam os cursos abertos para o Tribunal de Contas do Piauí e o da Câmara Municipal de Ilhéus. Salários chegam a R$ 17.642,47. Veja detalhes:

PCMG publicado

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lançou o concurso público para cargos de nível superior. Ao todo, foram publicados quatro editais de abertura que juntos ofertam 255 vagas. Há oportunidades para os cargos de delegado, investigador, perito criminal e médico legista. O valor da remuneração pode chegar a R$ 14.931,31.



A seleção dos candidatos ocorrerá em várias fases, com a prova objetiva programada para 26 de janeiro de 2025 em Belo Horizonte. O período de inscrições ficará aberto entre 21 de agosto e 19 de novembro. Acesse os editais na integra, a partir da página 32



Primeiro concurso público da Câmara Municipal de Ilhéus

A Câmara Municipal de Ilhéus lançou o primeiro concurso público da história da casa legislativa. São ofertadas vagas para diversas áreas abrangendo desde o setor administrativo até áreas técnicas especializadas. As inscrições serão realizadas no site da banca organizadora, Consulpam, até 19 de setembro. Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil.

Há vagas para os seguintes cargos: analista contábil, analista jurídico, analista de controle interno, analista de licitações e contratos, analista administrativo, analista de recursos humanos, analista legislativo, analista de tecnologia da informação e comunicação, analista de comunicação social, intérprete de libras, assistente administrativo, assistente de licitações e contratos, assistente legislativo e assistente em tecnologia da informação.

Inscrições abertas

O período de inscrições do concurso do Tribunal de Contas do Piauí já está aberto. Para se inscrever o interessado deverá acessar o site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas. O prazo termina em 19 de agosto. A seleção oferece 12 vagas imediatas para o cargo de auditor de controle externo com salários de 17.642,47, além de benefícios. O certame também formará cadastro reserva com 60 vagas.

As oportunidades serão distribuídas para as seguintes áreas: Tecnologia da Informação (com foco em Infraestrutura e Segurança), engenharia. Também terá 02 vagas para área comum, que contempla qualquer curso superior.

O certame abrangerá as seguintes fases: primeiro, as provas, objetiva e discursiva, todas de caráter eliminatório e classificatório; depois, o procedimento de heteroidentificação e Perícia Médica, para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros ou pardos e para candidatos com deficiência.