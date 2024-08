Governo autoriza concurso para o Ibama e para o ICMbio com mais de 800 vagas

RP Raphaela Peixoto

As autorizações para esses certames foram divulgadas pela pasta no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (28/9) - (crédito: Freepik/Reprodução)

O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta sexta-feira (30) a realização de concursos públicos que totalizam 810 oportunidades. As autorizações para esses certames foram divulgadas pela pasta no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (28/9). As seleções contemplarão o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para o ICMBio, a portaria estabelece 350 vagas, sendo 120 para a função de analista administrativo e 230 para analista ambiental, todas destinadas a candidatos de nível superior. Por sua vez, o Ibama abrirá 460 vagas, igualmente exigindo formação de nível superior. Desse total, 130 são para analistas administrativos e 330 para analistas ambientais.