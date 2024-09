Concursos e astrologia: confira como cada signo estuda para os certames

FA Francisco Artur

Comportamentos tanto nos estudos quanto nas provas de concurso público podem ser explicados pelo signo, na avaliação da mentora espiritual Kelida Marques - (crédito: Reprodução/Freepik)

Prática que exige foco e dedicação, o estudo para concursos públicos tem inúmeras maneiras de ser executado. Por exemplo, enquanto uns optam por ficar em casa para examinar os conteúdos, outros preferem estudar em grupos em um cursinho presencial ou em uma biblioteca.

Para a mentora espiritual Kelida Marques, o comportamento de cada candidato nos estudos e no momento da prova pode ser traçada pela análise de signos. Segundo ela, a data e hora de nascimento da pessoa pode interferir nos hábitos de estudos de cada pessoa.

Kelida, que também é psicanalista, apontou algumas características de cada signo enquanto estudo ou realiza uma prova de concurso.

Áries (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nos estudos, o ariano é aquele candidato adepto às formas ativas e mais intensas. "Gosta de desafios e pode estudar de forma intensiva, mas por períodos curtos", explica. No momento da prova, o ariano costuma ser rápido e confiante nas marcações de questões. "(O ariano) deve tomar cuidado pois, pode ser impulsivo e não revisar as respostas, confiando na intuição", alerta.

Touro (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Estudar muito, mas com pausas. Essa é a regra do taurino concurseiro. Segundo Kelida Marques, pessoas que nasceram entre os dias 21 de abril a 20 de maio gosta de estudar em ambientes "confortáveis e tranquilos". Na prova, costuma ser paciente, mas perde um pouco o foco. O taurino "prefere revisar cada resposta com cuidado e calma".

Gêmeos (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Que tal usar métodos interativos e bater um papo? Essa é melhor estratégia nos estudos do concurseiro geminiano. Segundo Kelida, geminianos "não consegue prestar atenção em apenas uma coisa ou matéria". Por isso, investir na interatividade e em grupos de estudos pode ser uma boa para pessoas que nasceram entre os dias 21 de maio e 20 de junho.

Na prova, alerta a mentora espiritual, o geminiano pode agir com confiança em sua habilidade de pensar rápido, no entanto essa ação pode fazer com que o candidato se distraia facilmente, "principalmente se a prova for muito longa".

Câncer (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Canceriano. Esse candidato prefere estudar no conforto de casa. "Cursinho (presencial) não é seu ponto forte", diz a Kelida. Conhecidos por terem a emoção aflorada, a pessoa do signo câncer também gosta de relacionar o material de estudo emoções e experiências pessoais.

Na prova de concurso, a emoção pode se manifestar de duas maneiras: "o canceriano costuma sentir-se nervoso, o que pode fazer com que haja maior confiança em sua memória emocional", explica a especialista. Assim como nos estudos, a pessoa que nasceu entre 21 de junho e 21 de julho prefere ambiente mais tranquilos para realizar provas.

Leão (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No zodíaco, os leoninos concurseiros gostam de ficar à frente. Por isso, pessoas que nasceram entre os dias 22 de julho e 22 de agosto costumam liderar grupos de estudos, além de usar técnicas visuais e dramáticas para memorizar conteúdos.

Na prova, candidatos do signo leão expressam as características de liderança e de confiança. "Gosta de mostrar o que sabe", ilustra Kelida. Um ponto a se atentar no que tange a pessoas de leão diz respeita à frustração. "Pode se sentir pressionado se não se sair bem", pondera.

Virgem (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A organização em pessoa. Na rotina de estudos do concurseiro virginiano, os detalhes fazem a diferença. Por isso, pessoas que nasceram entre 23 de agosto a 22 de setembro costumam estudar com "métodos estruturados e listagens detalhadas".

Na prova, o virginiano tem o hábito de analisar todo o enunciado da questão antes de respondê-la. "Lê e relê as questões várias e várias vezes. Revisar as respostas é uma prática comum, focando na precisão.", afirma.

Libra (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ambientes harmoniosos e bonitos. O concurseiro libriano gosta de estudar em grupo, e em fora de casa. Na prova, segundo a mentora espiritual Kelida Marques, candidatos librianos procuram analisar, de forma ponderada e equilibrada, as questões antes de respondê-las.

Escorpião (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Segundo a especialista, candidatos do signo escorpião costumam gostar de estudar sozinho e focar "completamente" no material. Na prova, Kelida Marques afirma que o concurseiro de escorpião prefere provas desafiadora para "mostrar sua profundidade de conhecimento".

Sagitário (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Com temas filosóficos e de comportamento expansivo. Geralmente, candidatos de sagitário preferem estudar ao ar livre ou observando a janela. Na prova, de acordo com Kelida Marques, concurseiros de sagitário agem com otimismo e confiam na sorte.

Aquário (nascimento entre 22/1 a 19/2)

Desafios. A mentora espiritual afirma que, se o aquariano não se desafiar, ele fica entediado. Pessoas de aquário "gostam de estudar em grupos onde possam compartilhar ideias". Na prova, raciocínio lógico e criatividade andam juntos. "Prefere provas que permitam pensar fora da caixa", conta.

Peixes (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Pessoas do signo peixes gostam de estudar em um ambiente tranquilo. "Usa a intuição e a imaginação para aprender", diz Kelida. Na prova, o pisciano até pode sentir-se nervoso, mas confia na intuição.