Concurso Correios: banca organizadora é anunciada; veja

RP Raphaela Peixoto

O Instituto Brasileiro de Formação e Captação (IBFC) foi o escolhido para ser a banca organizadora do próximo concurso para os Correios. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (11/9). Conforme o cronograma divulgado pela empresa, a publicação do edital do concurso está prevista para setembro.

Serão dois editais: um para o cargo agente de Correios (de nível médio) e outro para o cargo analista de Correios (de nível superior). O salário inicial é de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente.

O certame oferecerá 3.468 vagas, sendo 3.099 para agentes dos Correios e 369 para analistas dos Correios. A região Sudeste concentra a maior quantidade de vagas (veja a distribuição das vagas). Do total de vagas previstas em cada edital, 20% serão destinadas a candidatos negros e 10% a pessoas com deficiência.

De acordo com os Correios, os candidatos de ambos os cargos serão avaliados, por meio de provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, para julgamento de certo ou errado. Por sua vez, a seleção para o cargo de analista de Correios também incluirá prova discursiva que exigirá a elaboração de um texto dissertativo. A previsão é de que os candidatos aprovados sejam convocados em dezembro.



Com informações da Agência Brasil