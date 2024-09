Concurso STJ: salário para analista aumenta; veja valor

RP Raphaela Peixoto

A seleção será composta por provas objetivas e prova discursiva. A aplicação das provas do concurso está marcada para o dia 1º de dezembro - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O edital do concurso público do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi retificado. O documento, publicado nesta quarta-feira (4/9) no site oficial do certame, atualiza o salário inicial do cargo de analista judiciário que passa a ser R$ 13.994,78.

Também foram retificados informações do quadro de vagas e o objeto de avaliação de conhecimentos básicos no tópico de informática (Confira aqui o documento na integra).



O certame formará cadastro reserva para os cargos de analista judiciário para áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado. De acordo com o edital, haverá reserva de vagas observando as cotas obrigatórias previstas em lei.

Organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção será composta por provas objetivas e prova discursiva. A aplicação das provas do concurso está marcada para o dia 1º de dezembro. Os candidatos ao cargo de analista judiciário — área administrativa — especialidade: inspetor da polícia judicial também farão teste de aptidão física.

O período de inscrições termina em 20 de setembro. Interessados poderão se inscrever por meio do site do Cebraspe. O valor da taxa é de R$ 120.