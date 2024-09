IGES-DF tem vagas abertas para níveis médio, técnico e superior; confira

FA Francisco Artur

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF) abriu vagas para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Serão, respectivamente, as funções de mensageiro, técnico de enfermagem e analista e mensageiro.

Para os cargos de mensageiro e técnico de enfermagem, as inscrições podem ser realizadas até segunda-feira (16/9). Caso o candidato inscreva-se na oportunidade de analista, as inscrições vão até terça-feira (17/9).

As inscrições para quaisquer chances no IGESDF devem ser realizadas no site da instituição. Acesse aqui. Ao entrar no site, o candidato deve selecionar a vaga escolhida e seguir as instruções de como participar da seleção.

Analista 1 - Departamento Pessoal

A vaga de analista ofertada pelo IGESDF busca candidatos com nível superior em qualquer área que comprovem experiência de, pelo menos, seis meses na área de departamento pessoal. O salário de analista 1 do IGESDF é de R$ 3.201,37, mais benefícios. Confira o edital aqui.

Técnico de enfermagem - Centro Obstétrico

A oportunidade de técnico de enfermagem demanda experiência de, no mínimo, seis meses na área, além de registro no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. O salário inicial de técnico de enfermagem do IGESDF é de R$ 2.818,34, mais benefícios. Confira o edital aqui.

Mensageiro

Além de comprovar a conclusão do ensino médio, a vaga de mensageiro no Instituto de Gestão Estratégica no Distrito Federal exige experiência de, pelo menos um mês em ambiente hospitalar. O salário é de R$ 1.477,23. Confira o edital aqui.