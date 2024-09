Banco Central divulga resultado definitivo das provas discursivas

RP Raphaela Peixoto

O certame oferta 100 oportunidades para a carreira de analista, nas especialidades de economia e finanças e tecnologia da informação. Os cargos têm remuneração inicial de R$ 20.924,80

O Banco Central do Brasil (BC) divulgou o resultado final nas provas discursivas do concurso público para a carreira de analista. O documento saiu no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23/9). No entanto, desde a sexta-feira (20/9) ele se encontra disponível no site oficial da seleção.

O documento também convoca para a sindicância de vida pregressa, além de convocar para a avaliação biopsicossocial os candidatos que concorrem a vagas reservadas às pessoas com deficiência. Ainda foram convocados os candidatos negros para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

O certame oferta 100 oportunidades para a carreira de analista, nas especialidades de economia e finanças e tecnologia da informação. Os cargos têm remuneração inicial de R$ 20.924,80, para 40 horas de trabalho semanais.



Todavia, conforme o decreto nº 9.739/2019, que determina o limite de aprovados no concurso, serão aprovados, no máximo, 300 candidatos, sendo 150 vagas para cada carreira. O valor já inclui as chances de preenchimento imediato.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) organiza a seleção. Os aprovados serão lotados em Brasília, no Distrito Federal.