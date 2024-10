RP Raphaela Peixoto

O edital ofertou 2.487 oportunidades de níveis médio, técnico e superior - (crédito: Roberto Suguino/Agência Senado)

Terminam nesta quinta-feira (3/10) as inscrições do concurso para a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). O certame oferece 2.145 vagas, sendo 236 imediatas e 1.909 para formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para os seguintes cargos:

Auxiliar ou técnico de enfermagem - remuneração: R$ 3.893,95

Técnico de segurança do trabalho - remuneração: R$ 3.893,95

Analista de processamento - remuneração: R$ 7.103,31

Analista de tecnologia da informação - remuneração: R$ 9.173,62

Médico do trabalho - remuneração: R$ 9.173,62

Engenheiro de segurança do trabalho - remuneração: R$ 9.173,62

Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar o site oficial do certame e preencher o requerimento. O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100. Já para os cargos de nível médio é de R$ 80.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame será realizado em etapa única com aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório. O exame, composto por 70 questões de múltipla escolha, será realizado em 17 de novembro em todas as capitais do país.

Os aprovados serão lotados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina.