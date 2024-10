Contadoria e Auditoria-Geral do RS lança concurso com salários de R$ 35 mil

RP Raphaela Peixoto

O certame será composto pela etapa de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Contadoria e Auditoria-Geral do Rio Grande do Sul (CAGE RS) publicou, nesta segunda-feira (7/10), o edital de abertura do concurso público para auditor do estado, classe A, cuja remuneração inicial é de R$ 35.161,38. O cargo exige ensino superior completo.

São 30 vagas, sendo 20 para ampla concorrência, três para pessoa com deficiência (PcD), cinco para candidatos autodeclarados negros, uma para indígenas e uma para candidatos transgêneros.

As inscrições para o certame estarão abertas no período de 14 de outubro a 13 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 258,66. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas.

O certame será composto pela etapa de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas na cidade de Porto Alegre em 12 de janeiro.

A prova contará por 160 questões com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. Serão considerados aprovados no exame, os candidatos que obtiverem ao menos 96 pontos e, cumulativamente, não tiverem zerado a pontuação de nenhuma das disciplinas.