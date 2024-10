Concurso diplomata 2024: Itamaraty publica resultado final da primeira fase

RP Raphaela Peixoto MS Mayara Souto

A pasta também publicou a convocação para a segunda fase. O documento foi disponibilizado no Diário Oficial da União - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério das Relações Exteriores divulgou, nesta terça-feira (8/10), o resultado final na primeira fase do concurso para admissão à carreira de diplomata. A pasta também publicou a convocação para a segunda fase. O documento foi disponibilizado no Diário Oficial da União. São ofertadas 50 vagas para o cargo de terceiro secretário, cujo salário inicial bruto de R$ 20.926.

Leia também: Diplomata dá dicas para passar no concurso do MRE

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca organizadora, o Cebraspe, para verificar o seu local de realização das provas da segunda fase. A aplicação dos exames seguirá as datas e o horário de Brasília, conforme a seguir:

a) 12/10/2024 – Língua Portuguesa:

Abertura dos portões: 7 horas

Fechamento dos portões: 8 horas

Início das provas: 8 horas e 30 minutos

Tempo de aplicação da prova: 4 horas

b) 12/10/2024 – História do Brasil

Abertura dos portões: 14 horas

Fechamento dos portões: 15 horas

Início das provas: 15 horas e 30 minutos

Tempo de aplicação da prova: 5 horas

c) 13/10/2024 – Língua Inglesa

Abertura dos portões: 7 horas

Fechamento dos portões: 8 horas

Início das provas: 8 horas e 30 minutos

Tempo de aplicação da prova: 4 horas

d) 13/10/2024 – Geografia

Abertura dos portões: 14 horas

Fechamento dos portões: 15 horas

Início das provas: 15 horas e 30 minutos

Tempo de aplicação da prova: 5 horas

e) 19/10/2024 – Política Internacional

Abertura dos portões: 7 horas

Fechamento dos portões: 8 horas

Início das provas: 8 horas e 30 minutos

Tempo de aplicação da prova: 5 horas

f) 19/10/2024 – Economia

Abertura dos portões: 14 horas e 30 minutos

Fechamento dos portões: 15 horas e 30 minutos

Início das provas: 16 horas

Tempo de aplicação da prova: 5 horas

g) 20/10/2024 – Direito

Abertura dos portões: 7 horas

Fechamento dos portões: 8 horas

Início das provas: 8 horas e 30 minutos

Tempo de aplicação da prova; 5 horas

h) 20/10/2024 – Língua Espanhola ou Língua Francesa

Abertura dos portões: 14 horas e 30 minutos

Fechamento dos portões: 15 horas e 30 minutos

Início das provas: 16 horas

Tempo de aplicação da prova: 4 horas

Segundo o documento, as justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva da primeira fase estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 11 de outubro de 2024. Em 12 de novembro, será publicado edital de resultado provisório na Segunda Fase.

Equidade de gênero

No intuito de buscar a equidade de gênero na diplomacia brasileira, o edital do concurso traz uma regra prevendo que, pelo menos, 40% dos candidatos da segunda fase da prova deverão ser mulheres. O certame ainda restringe que a convocação adicional seja de até 75 mulheres, sendo até 35 candidatas negras e cinco com deficiência.

Essa regra não tem o mesmo funcionamento das cotas, pois não garante o mesmo percentual na aprovação final. A iniciativa pretende fazer com que as mulheres participem mais ao longo do concurso e que, desta maneira, possam representar maior fatia na diplomacia brasileira nos próximos anos — uma reivindicação de muitos anos da categoria.