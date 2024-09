Diplomata dá dicas para passar no concurso do MRE

FA Francisco Artur RP Raphaela Peixoto

Diante das provas do concurso para tornar-se diplomata, previstas para este domingo (15/9), candidatos ao certame em todo o país buscam dicas de como fazer boa avaliação, além de histórias de servidores do Itamaraty que conquistaram a tão sonhada vaga no Ministério de Relações Exteriores.

Geralmente, pessoas que passam neste concurso têm de estudar por anos para garantir seu lugar ao sol. Esse foi o caso da diplomata Raíssa Guimarães Carvalho, de 31 anos. Em entrevista ao Correio, ela contou ter estudado por quatro anos e meio para passar no certame e ser convocada como diplomata.

"Decidi fazer o concurso para diplomata quando estava no mestrado em direito internacional. À época, tinha 25 anos. A aprovação veio aos 29, em 2022", disse Raíssa. Quanto à rotina, ela conciliou os estudos e o trabalho. "Assinei alguns cursinhos, constantemente fazia revisões e contratava algumas correções de exercícios". "Trabalhar e estudar me fez ter mais foco", garantiu a atual diplomata.

Dicas

Ações como estudar, assinar cursinhos e fazer exercícios são a base para que o candidato seja aprovado em um certame. A diplomata Raíssa detalha ser possível fazer algo a mais para intensificar a preparação.

"Importante fazer um estudo ativo. Ou seja, não ficar apenas na leitura e no acompanhamento das aulas de cursinhos. Vale fazer muitas questões e reescrever os materiais, por exemplo. Também acho muito importante participar de grupos de estudos porque, além de ser um fonte de apoio estar com colegas, desses grupos surgem amizades para a vida", indicou Raíssa.

A dois dias para a realização das provas do Itamaraty, candidatos devem estar ansiosos. Segundo Raíssa, o controle das emoções é algo essencial para fazer boa prova. "Reservar um tempo para o lazer é de suma importância para fazer uma boa prova", garantiu.

Concurso para diplomata

O concurso para vagas de diplomatas, com provas previstas para domingo, ofertará 50 vagas na classe inicial de terceiro secretário. A remuneração inicial no Brasil será de R$ 20.926,98. A banca organizadora do certame é o Cebraspe. O concurso será realizado em duas fases. A segunda fase ocorrerá entre 12 e 20 de outubro.