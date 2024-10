Candidatos questionam cálculo das notas do CNU

RP Raphaela Peixoto

Nas redes sociais, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) questionaram a forma como os cálculos das notas das provas foi realizado e também a maneira como elas foram divulgadas. As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do certame foram disponibilizado nesta terça-feira (8/10).

Muitos alegaram que acertaram mais de 40 ou até 70% da prova objetiva. No entanto, foram eliminados na primeira etapa da seleção e não terão suas provas discursivas avaliadas. "Fui reprovado no CNU por “não atingir o mínimo” para a correção da redação, mesmo com uma nota bem acima do exigido no edital", escreveu um internauta no Threads.

Outros reclamaram da qualidade da imagem do espelho da prova discursiva divulgada. Ao Correio, um candidato afirmou que "não dá pra ver nada na imagem que eles divulgaram". No Threads, um internauta fez o seguinte questionamento: "O espelho da redação sem nenhuma marcação como que faz recurso assim Cesgranrio?".

Foram divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7 e 8. Por conta de uma decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, a divulgação das notas das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da justiça.

Confira algumas publicações dos candidatos:

Notas de corte divulgadas

Nesta terça-feira (8/10), o Ministério da Gestão também publicou as pontuações mínimas exigidas para que os candidatos tenham a redação ou discursiva avaliada no certame. Os participantes podem verificar suas notas na prova de múltipla escolha e na seção escrita, se esta tiver sido corrigida, acessando a área do candidato no site oficial do concurso.