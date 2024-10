Concurso do TRF-6, com salários de até R$ 13,9 mil, tem inscrições abertas

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas que serão realizadas em 19 de janeiro de 2025, em Belo Horizonte - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O concurso público do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) abriu as inscrições nesta sexta-feira (18/10). O certame oferece vagas para cadastro de reserva. As oportunidades são para diversas especialidades dos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Os salários são de até R$ 13,9 mil.



As inscrições podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora do concurso, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 120 para analista e R$ 80 para técnico. Interessados podem se inscrever até 8 de novembro.

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas que serão realizadas em 19 de janeiro de 2025, em Belo Horizonte. Os locais de prova serão disponibilizados a partir de 3 de janeiro de 2025 no site do Cebraspe.

A prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO. Ao todo a prova contará com 120 questões sobre conhecimentos específicos e gerais. Já a prova discursiva consistirá de uma redação dissertativa, de até 30 linhas, ou uma questão dissertativa, de até 45 linhas, a depender do cargo.

Remunerações e requisitos

O salário inicial para o cargo de analista judiciário é de R$ 13.994,78, com uma carga horária de 40 horas semanais. Para assumir essa posição, é essencial ter um diploma de nível superior, além de uma pós-graduação em algumas especialidades específicas.

Quanto ao cargo de técnico judiciário, os salários iniciais são de R$ 8.529,65, com uma jornada de 40 horas por semana. Para essa função, é necessário ter concluído o ensino médio ou um curso técnico na área correspondente ao cargo.