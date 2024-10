MPU define banca organizadora de concurso com 313 vagas previstas

RP Raphaela Peixoto

A instituição escolhida foi a Fundação Getulio Vargas (FGV). O documento foi publicado no Diário Oficial da União - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O Ministério Público da União publicou, nesta sexta-feira (18/10), o extrato de contrato que define a banca organizadora do próximo concurso público do órgão. A instituição escolhida foi a Fundação Getulio Vargas (FGV). O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

O certame ofertará vagas para analistas e técnicos do MPU. As vagas serão para todas as áreas da estrutura do MPU, conforme anunciou o secretário-geral adjunto do órgão, Paulo Santiago. A informação foi repassada durante reunião com o diretor executivo do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU (SindMPU), Renato Cantoni, em março deste ano.

A Lei Orçamentária Anual (LOA 2024), prevê a oferta de 313 vagas para o MPU. O total de vagas será dividido entre o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Militar (MPM), além da Escola Superior.

Último concurso

O último concurso para provimento de cargos de analista e de técnico do MPU ocorreu em 2018. A seleção ofertou 47 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Na ocasião, foram registradas 264.924 inscrições (229.169 são candidatos de ampla concorrência, 35.755 são candidatos negros e 4.761 são pessoas com deficiência).

Leia também: Ministério Público da União publica edital de convocação do 10º concurso

A remuneração inicial dos cargos, previstas no edital, é de R$ 6.862,72 para técnicos e R$ 11.259,81 para analista. Ambos os cargos tem carga horária semanal de 40 horas. Os candidatos aprovados serão lotados nos estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Distrito Federal.