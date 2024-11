Ministério da Saúde recebe aval para contratar 619 profissionais

RP Raphaela Peixoto

Ambas as portarias estabelecem que o Ministério da Saúde ficará encarregado da condução do concurso e do processo seletivo simplificado (para contratações temporárias) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a contratação de 619 profissionais para o quadro de pessoal do Ministério da Saúde (MS). Ao todo foram publicadas duas portarias autorizativas. A Portaria MGI nº 7.780 autoriza a realização de concurso público com 319 vagas imediatas. Já a Portaria Conjunta MGI/MS nº 97 da o aval para 300 contratações temporárias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ambas as portarias estabelecem que o Ministério da Saúde ficará encarregado da condução do concurso e do processo seletivo simplificado (para contratações temporárias). A pasta terá um prazo de seis meses para a divulgação do edital, que será elaborado após a escolha da banca organizadora.

Leia também: Trabalhadores protestam na Rodoviária contra a escala 6x1



Depois da publicação do edital, o período máximo para a realização das provas é de até dois meses. Contudo, a convocação para os cargos está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do órgão.

Do novo concurso

As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e instituições vinculadas ao ministério, como o Centro Nacional de Primatas (CENP), o Instituto Evandro Chagas (IEC), o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), o Instituto Nacional de Câncer (Inca) e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO).

Leia também: Feriado terá céu nublado e chuva no Distrito Federal



As vagas contemplam profissionais com nível superior e técnico. Há oportunidades para:

Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 23 vagas

Analista em ciência e tecnologia júnior: 24 vagas

Assistente Social: 1 vaga

Biólogo: 3 vagas

Contador: 2 vagas

Enfermeiro: 22 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Farmacêutico bioquímico: 2 vagas

Fisioterapeuta: 29 vagas

Fonoaudiólogo: 4 vagas

Médico: 38 vagas

Nutricionista: 2 vagas

Pesquisador adjunto 1: 4 vagas

Pesquisador assistente de pesquisa 1: 2 vagas

Pesquisador em Saúde Pública: 13 vagas

Psicólogo: 2 vagas

Técnico de enfermagem: 47 vagas

Técnico em pesquisa e investigação biomédica: 28 vagas

Técnico em radiologia: 9 vagas

Técnico 1: 54 vagas

Tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 2 vagas

Terapeuta ocupacional: 6 vagas

Das contratações temporárias

A contratação terá validade de até quatro anos, podendo esse período ser prorrogado conforme as demandas da pasta. De acordo com a portaria, os profissionais selecionados realizarão funções relacionadas à habilitação, prestação de contas, devolução de recursos, orientação e análise inicial, além de diligências, entre outras atividades.

As oportunidades para os cargos temporários são: