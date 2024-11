RP Raphaela Peixoto

As lotações serão destinadas ao Distrito Federal e a 24 estados, exceto para o Acre e Roraima - (crédito: Divulgação/ANM)

O período de inscrições do concurso público da Agência Nacional de Mineração (ANM) foi aberto nesta quinta-feira (28/11). O certame oferece 220 vagas para cargos de nível superior e salários de até R$ 12.828,38. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até 17 de dezembro.

A taxa de inscrição é de R$ 160 para as ambas funções. O pagamento deve ser realizado até 9 de janeiro de 2025. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde têm direito de solicitar isenção do pagamento.

Do total de vagas, 180 vagas são para especialistas em recursos minerais e 40 para analistas administrativos. As remunerações são, respectivamente, R$ 12.828,38 e R$ 10.527,94. Em ambos os casos, os valores serão acrescidos dos aumentos aprovados para a categoria nas mesas de negociação

com o governo. As lotações serão destinadas ao Distrito Federal e a 24 estados, exceto para o Acre e Roraima.

Os candidatos farão provas objetiva e discursiva (para o cargo de analista) e avaliação de títulos. A aplicação dos exames está prevista para 16 de fevereiro de 2025. Além das provas, o concurso conta também com um curso de formação que será realizado somente no Distrito Federal.

Das vagas

Analista administrativo

Administração (2)



Administração, Economia, Contabilidade e Direito (19)



Arquivologia (1)



Contabilidade (3)



Direito (3)



Engenharia Civil com especialização em Segurança do Trabalho (1)



Engenharia Elétrica com especialização em Segurança do Trabalho (1)



Jornalismo, Relações Públicas ou Comunicação Organizacional (2)



Pedagogia (1)



Publicidade e Propaganda, Design Gráfico ou Desenho Industrial (1)



Relações Públicas ou Comunicação Organizacional (1)



Qualquer área de formação (5)

Especialista em recursos minerais: