Edital do concurso do INSS será publicado neste ano

RP Raphaela Peixoto

Segundo o INSS, ainda não foi definida a instituição que ficará à frente do novo certame - (crédito: INSS/Divulgação)

Na lista de concursos aguardados, o certame do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pode ter o edital de abertura publicado ainda neste ano, conforme assegurou o instituto ao Correio. O órgão está autorizado a realizar uma nova seleção com 175 vagas de médico perito, cuja remuneração é de R$ 16 mil.

Vale lembrar que o prazo estipulado na Portaria autorizativa, publicada em agosto, é de seis meses para publicar o edital, ou seja, até dezembro. O documento também determina que o INSS ficará encarregado a escolher a banca organizadora do concurso. Segundo o instituto, ainda não foi defina a instituição que ficará a frente do certame.



Último certame

O último concurso do INSS foi realizado entre 2022 e 2023, visando preencher a função de técnico do seguro social. Foram disponibilizadas mil oportunidades imediatas, além de 2.273 para cadastro de reserva, com um salário de R$ 5.900, abrangendo todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal.

A organização do certame ficou a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os candidatos precisaram desembolsar uma taxa de inscrição no valor de R$ 85. Ao todo, mais de um milhão de pessoas se inscreveram para participar.