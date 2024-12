Concurso Ebserh: inscrições estão abertas e salários são de até R$ 17 mil

RP Raphaela Peixoto

A prova objetiva será composta por 60 questões sobre conhecimentos básicos e específicos - (crédito: Divulgação)

Interessados em participar do concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) já podem se inscrever. O período de inscrições foi aberto nesta segunda-feira (23/12) e terminará dia 20 de janeiro. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da FGV.

O valor da taxa varia de R$ 85 a R$ 150, a depender do nível de escolaridade. Têm direito a isenção da taxa: inscritos no CadÚnico e candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

São ofertadas 545 vagas imediatas, além do cadastro reserva. As oportunidades são para as áreas médica (198), assistencial (330) e administrativa (17) e são distribuídas em seis macrorregiões. Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

O certame é composto pelas seguintes etapas: prova objetiva (todas as áreas) e redação (área administrativa), prova de títulos. A prova objetiva será composta por 60 questões sobre conhecimentos básicos e específicos. A aplicação das provas (objetiva e redação) está prevista para 16 de março.

Os aprovados serão lotados nos 45 hospitais da rede e na sede da estatal. O prazo de validade do certame é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.