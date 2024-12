CNU: resultado dos recursos contra notas das prova discursivas é divulgado

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado, reintegrados após decisão judicial, já podem acessar os resultados dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações. A consulta pode ser realizada por meio do site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio.

Segundo o MGI, 32.260 candidatos foram reintegrados. Deste total 4.325 são candidatos não preencheram corretamente o cartão resposta, sendo que parte destes candidatos concorrem a vagas destinadas à cotas. Os demais candidatos, que foram habilitado, disputam as vagas reservadas para pessoas negras, em conformidade com a Instrução Normativa nº 23.

A próxima fase, prevista para segunda-feira (23/12), consistirá na convocação para as etapas comprobatórias para os candidatos negros e indígenas que concorrem as vagas destinadas as cotas. A previsão da publicação do resultado final é para o dia 11 de fevereiro de 2025.

Os candidatos que já foram previamente habilitados permanecem no processo seletivo e apenas precisarão aguardar o resultado final.